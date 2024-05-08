Силы ПВО сбили еще один беспилотник над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом 8 мая сообщило Минобороны России.
«Около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.
Так, в течение дня были сбиты еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ранее 8 мая в главном управлении МЧС по региону объявили опасность атаки беспилотников, которая затем была отменена.
Ранее, 6 мая, украинские военные нанесли удар беспилотниками по автомобилям ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе региона. В результате атаки погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. Следственный комитет (СК) РФ начал расследование обстоятельств удара украинскими боевиками.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.