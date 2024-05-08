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Число погибших при атаке дронов ВСУ 6 мая под Белгородом увеличилось до восьми

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Фото: ТАСС/Елизавета Демидова
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Еще один мужчина, пострадавший в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Борисовском районе Белгородской области 6 мая, скончался. Об этом 8 мая сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Борисовском районе в результате атаки дронами от 6 мая погиб еще один мирный житель — тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм. Врачи сделали всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего мужчины», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В день атаки украинские военные нанесли удар беспилотниками по «Газелям» ГК «Агро-Белогорье» и одному проезжающему мимо легковому автомобилю. Оперштаб региона сообщил о шести погибших, седьмой скончался позднее в тот же день. Еще 40 мирных жителей, в том числе дети, получили ранения. Следственный комитет РФ начал расследование обстоятельств удара украинскими боевиками.

Три атаки дронов ВСУ под Белгородом: семеро погибших и десятки раненых
Среди пострадавших трое детей

Пресс-служба ГК «Агро-Белогорье», в свою очередь, заявила, что семьи погибших при атаке получат от компании денежную выплату в размере 1 млн рублей. Для работников, получивших ранения, предусмотрена материальная помощь от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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