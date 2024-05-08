Посол Европейского союза в Молдавии Янис Мажейкс предположил, что переговоры о вступлении Молдавии и Украины в ЕС могут начаться до конца июня. Об этом он сказал 7 мая на YouTube-канале TV8.

По его словам, консультации по этому вопросу еще идут.

«Это (начало переговоров до конца июня. — Ред.) вполне возможно. <…> Зеленый свет переговорам уже был дан в декабре. <…> Но есть информация, что действительно можно начать переговоры до конца июня», — указал он.

Мажейкс добавил, что решение о начале переговоров о вступлении Молдавии и Украины в ЕС могут принять совместно.

«Мы видели, как Украина и Молдова шли вместе с получением (статуса. — Ред.) стран-кандидата и с решением стран Евросоюза о начале переговоров. Вполне возможно, что это связка сейчас еще продолжится», — уточнил посол.

Он пояснил, что суть переговоров заключается в том, что государствам – членам ЕС нужно убедиться, что все страны готовы принять на себя обязательства по внедрению европейского законодательства.

16 апреля Конституционный суд в Молдавии одобрил референдум о вступлении страны в ЕС, по итогам которого будут внесены изменения в конституцию государства. В тот же день политолог Наталья Елисеева заявила «Известиям», что Молдавию ждут большие экономические проблемы в случае ее вступления в Европейский союз.

До этого, 12 марта, Еврокомиссия подготовила переговорные рамки по членству Молдавии в ЕС. Уточнялось, что Брюссель сможет начать переговоры с Кишиневом после того, как Совет ЕС одобрит данное руководство.

В декабре 2023-го во время саммита Евросоюза в Брюсселе лидеры стран-участниц решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз. Во время обсуждения вступления Украины в объединение канцлер Германии Олаф Шольц предложил венгерскому премьеру Виктору Орбану выйти из зала и выпить кофе. В результате отсутствия чиновника было принято единогласное решение относительно Украины.

В ноябре того же года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.