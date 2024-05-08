Politico указала на снижение популярности США из-за поддержки Израиля

Популярность США из-за поддержки Израиля падает во всем мире, на фоне этого популярность Китая растет, указала 8 мая газета Politico со ссылкой на опрос компании Latana.

Как отмечается в публикации, международная репутация США особенно сильно пострадала в мусульманских странах, а теперь к этой тенденции присоединяется и Европа.

«Впервые с начала правления администрации [президента США Джо] Байдена многие страны Западной Европы вернулись к чисто негативному восприятию США. Этот подъем и спад — от негативного отношения к позитивному и обратно к негативному — особенно заметен в Германии, Австрии, Ирландии, Бельгии и Швейцарии», — сказал старший научный сотрудник Latana Фредерик ДеВо.

В то же время позитивное восприятие Китая в Азии, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке продолжает расти, в результате чего глобальное восприятие Пекина становится в целом положительным.

Имидж США среди населения западноевропейских союзников начинает «давать трещины», а Россия и Китай набирают популярность в других регионах, резюмирует Politico.

В опросе приняли участие 63 тыс. респондентов из 53 стран. Индекс обобщает отношение к демократии, геополитике и глобальным игрокам.

24 апреля Байден подписал пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. В пакет вошел закон о выделении еврейскому государству военной помощи на сумму около $26,4 млрд.

При этом 5 мая американское издание Axios со ссылкой на двух израильских чиновников сообщило, что администрация США в конце апреля приостановила поставки боеприпасов Израилю. Отмечалось, что это вызвало серьезную обеспокоенность внутри израильского правительства.

Комментируя это, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх подчеркнула, что власти США остаются привержены военной помощи Израилю, однако не готовы давать комментарий по поводу приостановки поставок вооружения.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.