В Закарпатской области Украины силой мобилизовали футболиста местной команды

В городе Хуст в Закарпатской области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) силой доставили в военкомат футболиста местной команды Николая Сираша. Об этом 8 мая сообщается на странице футбольного клуба «Хуст» в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сотрудники ТЦК забрали Сираша 7 мая с городского вокзала. В настоящее время связь со спортсменом отсутствует, его дальнейшая судьба неизвестна, указали в ФК.

«Сегодня нам приходится сражаться не только на поле с соперниками, но и с местным ТЦК», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

В клубе отметили, что чемпионат Украины по футболу на грани срыва, из-за того что команды отказываются ехать в Хуст из-за действий ТЦК. Там обратили внимание, что бронь от мобилизации получили всего лишь несколько украинских команд.

В апреле сообщалось, что министерство спорта Украины своим приказом включило игроков пяти футбольных клубов в перечень освобожденных от мобилизации. Мера коснулась команд «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс».

При этом 6 мая секретарь парламентского комитета Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал о зафиксированных случаях мобилизации людей, у которых есть отсрочка или бронь. По его словам, мужчины с бронью или отсрочкой пришли обновлять свои учетные данные перед вступлением в силу закона о мобилизации и некоторых из них отправили в учебку.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее. При этом он не предусматривает положений о демобилизации.

Среди прочего Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. Помимо этого, президент отменил статус ограниченно пригодного к службе в рядах армии. Так, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) смогут служить больные ВИЧ, некоторыми формами рака, остаточными явлениями туберкулеза и мужчины с умственной отсталостью.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.