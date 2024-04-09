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На Украине освободили от мобилизации футболистов пяти клубов

«Страна.ua»: минспорт Украины освободил от мобилизации футболистов пяти клубов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство спорта Украины своим приказом включило игроков пяти футбольных клубов в перечень освобожденных от мобилизации. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Выяснилось, что от мобилизации освободили также и футболистов. Бронь <...> получили пять футбольных клубов Украины, о чем говорится в мартовском приказе минспорта», — отмечается в Telegram-канале издания, где также опубликовано фото документа.

По информации журналистов, мера коснулась клубов «Динамо», «Шахтер», «Днепр-1», «Оболонь» и «Кривбасс». Последний внесли в список в конце марта.

При этом 8 апреля стало известно про расширение списка украинских СМИ, сотрудников которых также освободили от мобилизации, напомнили авторы. Кроме того, освобождение коснулось части работников одного из украинских цирков, что вызвало скандал в социальных сетях.

Издание обратило внимание, что после обнародования данных фактов премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил составить «более справедливый» список критически важных предприятий, которым доступно оформление своим сотрудникам брони от мобилизации.

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Ранее, 7 апреля, британская газета The Times сообщила, что молодые люди на Украине вынуждены разрываться между борьбой и бегством и постоянно проверять в интернете информацию о том, где раздают повестки.

Тогда же сообщалось о попытке мобилизовать в ВСУ 14-летнего подростка, которого военные затащили в микроавтобус и избили. Затем военкомы узнали возраст мальчика и высадили его, пригрозив расправой в случае, если он расскажет о случившемся.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, касающихся мобилизации. В частности, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе и снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25. Однако, по данным издания «Украинская правда», только лишь 8% украинцев готовы вступать в ВСУ для участия в боевых действиях.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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