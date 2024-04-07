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В Одесской области военкомы пытались мобилизовать 14-летнего подростка

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Фото: соцсети
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Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Одесской области Украины пытались мобилизовать 14-летнего молодого человека. Об этом в воскресенье, 7 апреля, сообщает «Страна.ua» в Telegram-канале.

Инцидент произошел 2 апреля в селе Приозерное Суворовской общины.

«Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, затем — ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, потому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его укротили, нанося удары по спине автоматом», — передает издание слова представителя поселкового совета Оксана Терзи.

По ее словам, позже военкомы узнали возраст мальчика и высадили его из транспортного средства, пригрозив расправой, если тот кому-то расскажет о случившемся. Потерпевший поделился произошедшим в школе, жители села обратились в полицию, прокуратуру и к омбудсмену. ТЦК и правоохранительные органы пока что не прокомментировали инцидент.

Отмечается, что молодой человек — сирота, он живет с бабушкой.

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2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, касающихся мобилизации. Так, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе. Теперь мужчин, которые относились к нему, обязали в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование. Также президент Украины снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25.

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. Он предусматривает рассылку электронных повесток, которые будут отправлять в специальный кабинет призывника, его обязаны завести все военнообязанные. Депутат Верховной рады Ирина Фриз указывала, что новый закон нарушает конституцию государства.

До этого, 9 января, в Одессе военкомы провели рейды в общественном транспорте. Как сообщается, сотрудники военкомата зашли в общественный транспорт и вывели оттуда всех мужчин, после чего увезли. Отмечается, что упоминания о подобных акциях не единичны.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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