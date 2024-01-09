В Одессе военкомы провели рейды в общественном транспорте
Сотрудники военных комиссариатов Одессы начали проводить рейды по поиску военнообязанных в общественном транспорте. Об этом 9 января сообщило украинское издание «Страна.ua».
Так, на днях военкомы остановили трамвай, после чего вывели из него всех мужчин и посадили в автобус. В понедельник аналогичная акция прошла с троллейбусом.
Накануне глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный заявил, что готов участвовать в дискуссии относительно банковских ограничений для уклонистов от воинской службы, которые предусмотрены в новом законопроекте о мобилизации. Он отметил, что всеобщее обсуждение должно привести всех к принятию оптимального решения.
Ранее, 5 января, на Украине маркетплейсы начали продавать реалистичные маски стариков, которые, как обещают продавцы, помогут избежать вручения повестки. Такая маска обойдется в $350 за штуку. 3 января в сети появились кадры, на которых видно, как люди в военной форме насильно затолкали мужчину в микроавтобус в Харькове. По данным СМИ, люди в форме являются представителями военкомата.
До этого, 25 декабря, украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.