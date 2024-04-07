После внесения украинским руководством изменений в закон о мобилизации молодые украинцы вынуждены чаще копить и тратить деньги на взятки для территориальных центров комплектации (ТЦК, аналог военкоматов), чем на ночные клубы. Об этом 6 апреля молодые люди из Украины рассказали в беседе с журналистами The Times.

«Перед призывом в армию молодежь Украины разрывается между борьбой и бегством. Планы по мобилизации еще полумиллиона военнослужащих не оставляют шанса скрыться тем, кто предпочитает цепляться за подобие «нормальной» жизни», — говорится в публикации.

Издание пишет, что молодые люди в стране вынуждены ездить между городами по ночам и постоянно проверять в интернете информацию о том, где раздают повестки, чтобы избежать сотрудников военкоматов.

«Я напуган. Моя девушка говорит, что это зависит от меня. Но я не хочу идти [на фронт]», — передает газета слова 31-летнего украинца.

В свою очередь Telegram-канал «Милитарист» 6 апреля отметил, что США смогли добиться от украинского лидера Владимира Зеленского подписания нового закона, который касается мобилизации и рассматривался окружением украинского президента как имиджево-провальный. После этого у ТЦК «развязаны руки» для проведения массовой принудительной мобилизации 330 тыс. человек.

Более того, у Вашингтона после принятия документа появился весомый аргумент для оказания давления на своих союзников в вопросе расширения объема военных поставок украинскому руководству.

Telegram-канал напоминает, что сотрудники офиса Зеленского неоднократно указывали на то, что закон противоречит продвигаемой украинским лидером «формуле мира» и влечет негативные имиджевые потери в глазах европейских либералов. Однако Вашингтон не волнуют судьба мобилизованных и будущие финансовые потери украинцев, говорится в публикации.

Ранее, 2 апреля, Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 лет до 25, а также закон о создании электронного реестра военнообязанных. Документ подразумевает, что в реестре будут собраны всевозможные данные о гражданах, для чего не будет требоваться их согласия. Как тогда отмечало издание «Страна.ua», инициатива была подвергнута критике даже Главным научно-экспертным управлением Верховной рады.

Кроме того, тогда же украинским лидером был подписан документ, которым отменяется статус ограниченно пригодного к военной службе. Мужчин, которые относились к нему, обязали в течение девяти месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.