Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД Франции опроверг отправку войск на Украину
Мир
Активисты попытались облить красной жидкостью австрийского министра
Авто
Представлен обновленный Aurus Senat
Политика
Путин поблагодарил правительство за совместную работу
Мир
Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 83
Мир
Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект о приостановке ДОВСЕ
Авто
Haval начнет продавать в РФ гибридные автомобили
Мир
Египет призвал Израиль проявить сдержанность и избежать эскалации в Газе
Мир
Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против четырех СМИ из РФ
Недвижимость
Число квартир бизнес-класса в продаже в Москве выросло на 30% за год
Мир
СМИ узнали об отсутствии денег у Италии на повышение военных расходов
Мир
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
Мир
Лавров обсудил с главами МВД и МИД Сербии ситуацию вокруг Косова
Мир
Нидерланды продлили военное присутствие в Литве на два года для сдерживания РФ
Происшествия
В иркутском городе Вихоревка огонь уничтожил около 25 дачных домов
Мир
ХАМАС заявило о готовности защищать палестинцев в случае операции Израиля в Рафахе
Общество
Синоптик спрогнозировал на День Победы в Москве до +7 градусов
Сюжет:

На Украине сообщили о случаях мобилизации людей с отсрочкой и бронью

Депутат Костенко: на Украине зафиксированы случаи мобилизации людей с отсрочкой
0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Украине зафиксировали случаи мобилизации людей, у которых есть отсрочка или бронь. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, мужчины с бронью или отсрочкой пришли обновлять свои учетные данные перед вступлением в силу закона о мобилизации и некоторых из них было принято отправить в учебку.

«Приходит человек, который работает, извините, на оборонном предприятии или производит что-то для армии, на серьезных предприятиях, обновить данные, чтобы получить бронирование. У него могут забрать телефон, провести ВВК (военно-врачебную комиссию. — Ред.), и он потом звонит уже, когда едет в учебный центр», — приводит слова Костенко украинское издание «Страна.ua».

Как отметил секретарь, к офтальмологу не допустили граждан со зрением –8, при этом военком уточнил, что они были у врачей.

Сделали ВСУ, что могли: рада приняла закон о тотальной мобилизации
Документ поразит в правах всех украинских мужчин от 18 до 60 лет

Ранее, 3 мая, сообщалось, что некоторые украинские чиновники лишатся брони и будут направлены в ряды армии. Официальный представитель оборонного ведомства страны Дмитрий Лазуткин отметил, что бронь будет предоставлена только для половины госслужащих категории Б и В. К таким чиновникам относятся главы департаментов и исполнительные лица.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее. При этом он не предусматривает положений о демобилизации.

Среди прочего Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. Помимо этого президент отменил статус ограниченно пригодного к службе в рядах армии. Так, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) смогут служить больные ВИЧ, некоторыми формами рака, остаточными явлениями туберкулеза и мужчины с умственной отсталостью.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024