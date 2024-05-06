На Украине сообщили о случаях мобилизации людей с отсрочкой и бронью

На Украине зафиксировали случаи мобилизации людей, у которых есть отсрочка или бронь. Об этом в понедельник, 6 мая, сообщил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, мужчины с бронью или отсрочкой пришли обновлять свои учетные данные перед вступлением в силу закона о мобилизации и некоторых из них было принято отправить в учебку.

«Приходит человек, который работает, извините, на оборонном предприятии или производит что-то для армии, на серьезных предприятиях, обновить данные, чтобы получить бронирование. У него могут забрать телефон, провести ВВК (военно-врачебную комиссию. — Ред.), и он потом звонит уже, когда едет в учебный центр», — приводит слова Костенко украинское издание «Страна.ua».

Как отметил секретарь, к офтальмологу не допустили граждан со зрением –8, при этом военком уточнил, что они были у врачей.

Ранее, 3 мая, сообщалось, что некоторые украинские чиновники лишатся брони и будут направлены в ряды армии. Официальный представитель оборонного ведомства страны Дмитрий Лазуткин отметил, что бронь будет предоставлена только для половины госслужащих категории Б и В. К таким чиновникам относятся главы департаментов и исполнительные лица.

Президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и ужесточает наказание за уклонение от нее. При этом он не предусматривает положений о демобилизации.

Среди прочего Зеленский снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. Помимо этого президент отменил статус ограниченно пригодного к службе в рядах армии. Так, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) смогут служить больные ВИЧ, некоторыми формами рака, остаточными явлениями туберкулеза и мужчины с умственной отсталостью.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.