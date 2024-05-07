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Премьер Испании Санчес назвал ситуацию на Украине критической

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Фото: Global Look Press/CIMAGO/Alberto Gardin
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Премьер-министр Испании Педро Санчес после разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским назвал сложившуюся на Украине ситуацию критической. Соответствующее сообщение он разместил на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

«Только что поговорил с президентом Зеленским, чтобы еще раз заявить ему о поддержке Испанией Украины до тех пор, пока это будет необходимо. Мы обсудили критическую ситуацию, в которой находится Украина, и ход выполнения Соглашения о безопасности между нашими странами», ― написал он.

Помимо этого, Санчес назвал важной конференцию по Украине в Швейцарии в июне.

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Накануне стало известно, что Испания передала Украине партию ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Кроме того, министр обороны королевства Маргарита Роблес призвала страны Евросоюза продолжать поддерживать Украину.

Конференция по Украине пройдет 15–16 июня в швейцарском городе Бюргенштоке. В Берне заявили, что «на данном этапе» Россию не пригласили к участию во встрече, однако мирный процесс без ее участия «немыслим».

При этом 1 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил возможность «коммуникаций с Россией» после июньской конференции. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил «Известиям», что Кулеба начал допускать диалог с РФ из-за плачевной ситуации на фронте для украинской армии.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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