Испания передала Украине партию ракет для систем Patriot

Испания передала Украине партию ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом 6 мая сообщила испанская газета Libertad Digital со ссылкой на министра обороны королевства Маргариту Роблес.

«Группа ракет Patriot уже прибыла на Украину. Они прибыли на прошлой неделе», — сказала она.

Количество ракет не уточняется.

Кроме того, министр призвала страны Евросоюза продолжать поддерживать Украину.

«Испания будет поддерживать Украину и объединится со своими союзниками в Европейском союзе и НАТО», — заключила Роблес.

О том, что Мадрид передаст Киеву ракеты для Patriot, испанское минобороны сообщило 27 апреля. Уточнялось, что в пакет помощи также вошли бронеавтомобили, немецкие танки Leopard, боеприпасы и стрелковое оружие. При этом газета El Pais со ссылкой на источники сообщала, что Испания согласилась на поставки Украине этих ракет под давлением со стороны НАТО и Евросоюза.

Также 26 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников быстрее перейти к поставкам оружия Украине — в частности, последовать примеру Берлина, который обещал передать Киеву батарею Patriot. В то же время советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об отсутствии у американской стороны свободных ЗРК этого класса для передачи Украине.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.