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Девочка из Дербента Раисат рассказала о визите на инаугурацию Путина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Девочка из Дербента Раисат Акипова, которая в прошлом году побывала в Кремле и встретилась с президентом России Владимиром Путиным, вместе с мамой посетила церемонию инаугурации. Об этом 7 мая она рассказала «Известиям».

Раисат отметила, что была очень рада, когда узнала о приглашении.

«Пришли известные люди, мы чуть-чуть подождали, где-то 30 минут, и пришел президент», — поделилась девочка впечатлениями.

Ее мама рассказала, что на такого масштаба мероприятии они были впервые. По этой причине она немного волновалась. По словам женщины, они находились рядом с оркестром, а недалеко были министр обороны РФ Сергей Шойгу, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с женой.

«Это тоже добавляло волнения и восхищения, переполняла гордость за страну и президента», — отметила женщина.

Мама Раисат подчеркнула, что не поверила, когда семья получила приглашение, а когда всё подтвердилось, была очень рада.

Она поблагодарила Путина за внимание к дочери, отметив, что мероприятие ей очень понравилось.

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В июне 2023 года Владимир Путин приезжал с рабочей поездкой в Дагестан. Так, в дербентском парке имени Низами Гянджеви собрались тысячи людей, чтобы встретить президента. После этого в Сети появилось видео с плачущей Раисат — она расстроилась, что из-за толпы не смогла увидеть главу государства лично. Уже 4 июля Путин принял школьницу и ее родителей в Кремле, где провел семье экскурсию. Позднее Раисат рассказала «Известиям» о своих впечатлениях.

Церемония вступления Путина в должность состоялась 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца в присутствии около 2,6 тыс. гостей. Российский лидер впервые пригласил на инаугурацию детей, с которыми он так или иначе общался за последние годы.

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