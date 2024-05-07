Собянин поздравил Путина с вступлением в должность президента России

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Владимира Путина со вступлением в должность президента России. Поздравление он опубликовал 7 мая в своем Telegram-канале.

«Поздравляю Владимира Владимировича Путина с вступлением в должность президента Российской Федерации. С его именем неразрывно связаны крупнейшие достижения нашей страны последних десятилетий», — написал мэр столицы.

Собянин отметил, что переизбрание на пост президента — это твердый мандат народного доверия. Получив его, Путин сможет продолжать укреплять суверенитет России и улучшать качество жизни ее граждан.

Мэр Москвы пожелал президенту крепкого здоровья и успехов в служении Родине.

Ранее 7 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил праздничную и сплоченную атмосферу на церемонии инаугурации главы государства. Альтист и дирижер Юрий Башмет рассказал, что почувствовал радость от объединения россиян вокруг своего президента.

До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на молебне по случаю инаугурации главы государства пожелал Путину душевного мира на посту и подчеркнул, что президент подает добрый пример всем россиянам.

Церемония вступления Путина в должность президента России прошла 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.

Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей.

Также Путин обратился с речью к гражданам РФ и поблагодарил за оказанные ими поддержу и доверие. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.