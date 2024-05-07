Башмет заявил о радости от объединения людей вокруг Путина

Дирижер и альтист Юрий Башмет пришел на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина с радостью от того, что россияне объединились вокруг своего президента. Об этом он заявил «Известиям» 7 мая.

«Радость, что мы так объединились вокруг нашего гениального человека — президента», — сказал Башмет в ответ на вопрос, с какими чувствами он посетил инаугурацию.

Музыкант отметил, что его тронула забота Путина о благосостоянии страны и людей. Башмет подчеркнул, что президент думает об этом всегда.

Академик РАН и ректор Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий в разговоре с «Известиями» отметил торжественность церемонии.

«Это будущее страны. Мы видели, как торжественно всё произошло, и президент сказал слова, которые мы все ждали <…> Он сказал, что вместе мы победим, поэтому хороший день — инаугурация. Будущее за нами, я надеюсь, что оно будет хорошее», — сказал Садовничий.

Ранее 7 мая председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала выступление Путина на инаугурации уверенным, спокойным и миролюбивым. По ее мнению, президент показал, что понимает, куда ему нужно вести страну.

До этого Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на молебне по случаю инаугурации главы государства подчеркнул, что Путин подает добрый пример всем россиянам, и в напутственном слове пообещал, что духовенство будет молиться об успехах вновь избранного президента на его посту.

Церемония вступления Путина в должность президента России прошла 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.

Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей.

Также Путин обратился с речью к гражданам РФ и поблагодарил за поддержу и доверие, которые они ему оказали. Президент отметил, что именно народ будет определять судьбу России.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.