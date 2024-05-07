Патриарх Кирилл дал напутствие Путину и подарил икону

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подарил президенту России Владимиру Путину икону и дал напутствие на благодарственном молебне по случаю инаугурации главы государства 7 мая.

«Хочет того глава государства или нет, но с него берут пример, он становится действительно примером для молодежи, для военнослужащих, для интеллигенции, для рабочих — да в общем-то для всех, кто серьезно думает о самом себе и о своей роли в жизни страны. Вы являетесь таким добрым примером, помогай вам Бог и дальше нести то служение, которое сам Бог на вас возложил, с любовью к Отечеству, с дерзновением», — сказал патриарх, обратившись к Путину.

Глава церкви отметил, что россияне видят во вновь вступившем в должность президенте не только успешного политика, но и доброго, умного и верующего человека. Важно, чтобы сочетание доброты и строгости не мешало принимать судьбоносные решения.

Святейший патриарх пожелал Путину душевного мира, который среди постоянной борьбы поможет обрести молитва, она даст духовные и физические силы. Глава церкви пообещал, что духовенство будет молиться, чтобы Бог помогал Путину добиваться успеха, возглавляя страну.

Молебен прошел в Благовещенском соборе Кремля, куда президент направился сразу после церемонии вступления в должность. Она состоялась во время Светлой седмицы, поэтому в начале богослужения пропели пасхальный тропарь.

Духовенство помолилось о даровании главе государства «силы и премудрости» для управления Россией, в которой должны царить мир и благополучие. Затем на богослужении пропели многолетие президенту.

Перед молебном Путину представили Президентский полк. Глава государства поздравил военнослужащих с 88-й годовщиной со дня образования подразделения, а потом принял его парад.

Церемония вступления Путина в должность президента России прошла 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.

Сначала глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Основное всероссийское голосование проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка составила 77,44%. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны.