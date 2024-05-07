Матвиенко назвала миролюбивым и уверенным выступление Путина на инаугурации

Выступление президента России Владимира Путина на церемонии инаугурации было уверенным, спокойным и миролюбивым. Об этом 7 мая заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Церемония очень торжественная в стенах нашего Кремля, вызывает такие особые чувства. Что касается выступления Владимира Владимировича... Это было выступление уверенного в себе лидера, понимающего, куда он ведет страну, что нужно делать. Спокойное, уверенное и последовательное, очень миролюбивое выступление», — заявила Матвиенко в эфире Первого канала.

7 мая правительство РФ ушло в отставку после церемонии инаугурации президента России Владимира Путина.

Процедура формирования нового состава правительства начинается с назначения председателя кабмина. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры Госдумой. В течение недели после назначения глава правительства представит президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. При этом прежние министры и вице-премьеры продолжат работу, но в статусе исполняющих обязанности.

Церемония вступления Путина в должность президента России прошла 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.

Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей.

Также Путин обратился с речью к гражданам РФ, где поблагодарил всех россиян за оказанные ему доверие и поддержку. Он подчеркнул, что именно народ будет определять судьбу России и граждане подтвердили правильность курса страны.

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.