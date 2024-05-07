Воробьев отметил сплоченную и праздничную атмосферу на инаугурации
Атмосфера на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина праздничная и сплоченная, гости церемонии считают себя одной большой командой. Об этом 7 мая заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Многое, что мы делаем сегодня, завязано на законодательную и исполнительную власть, на наших активных, неравнодушных и известных людей, которые также здесь присутствуют», — сказал Воробьев.
Он также отметил, что все присутствующие на церемонии люди являются одной большой командой, которая стремится давать результат и оправдывать доверие граждан страны.
Церемония вступления Путина в должность президента России прошла 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца.
Глава государства принес присягу в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной думы и судей Конституционного суда. Также на инаугурации были главы регионов, общественные деятели, представители духовенства, дипломаты, журналисты и военные, в том числе участники специальной военной операции. В залах Большого Кремлевского дворца собрались около 2,6 тыс. гостей.
Путин обратился с речью к гражданам РФ, где поблагодарил всех россиян за оказанные ему доверие и поддержку.
Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.