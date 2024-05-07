Около 2,6 тыс. гостей присутствуют на церемонии инаугурации Путина

На церемонии вступления Владимира Путина в должность президента России 7 мая присутствуют около 2,6 тыс. гостей. Об этом 7 мая рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это, естественно, и наши народные избранники, сенаторы, это руководство правительства, администрации [главы государства], доверенные лица президента, личные гости президента», — уточнил пресс-секретарь российского главы государства в эфире Первого канала.

Песков отметил, что Путин впервые пригласил на инаугурацию детей, с которыми он так или иначе общался за последние годы. В их числе — ребята из «Сириуса», дети погибших в зоне спецоперации военнослужащих, а также те, чьи желания российский лидер исполнял в рамках акции «Елка желаний», пояснил представитель Кремля.

Кроме того, на торжественную церемонию прибыли главы диппредставительств, причем не только из дружественных стран.

Церемония вступления Путина в должность президента России проходит 7 мая в залах Большого Кремлевского дворца. 2 мая «Известия» показали репетицию инаугурации на Соборной площади, а 29 апреля — подготовку в Большом Кремлевском дворце. Песков ранее сообщал, что церемония пройдет стандартно, однако в ней будут присутствовать «небольшие нюансы».

Владимир Путин победил на выборах президента России с 87,28% голосов.