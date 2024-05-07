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Востоковед допустил усиление ударов Израиля по сектору Газа

Востоковед Долгов: Израиль будет наращивать удары по сектору Газа
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Фото: Global Look Press/Omar Ashtawy
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Израиль будет наращивать удары по сектору Газа, но поставленных целей он добиться не сможет. Таким мнением 7 мая с «Известиями» поделился ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

«Действительно, ситуация в Газе обостряется. Но это не какое-то новое явление. Израиль обещал усилить свое военное давление на сектор Газа, что мы и наблюдаем. Такая ситуация, конечно, ведет к эскалации конфликта. Здесь надо напомнить, что были различные предложения по урегулированию ситуации в Газе: и предложения введения миротворческих сил, и переговоры, и привлечение властей из палестинской национальной администрации. Но пока этого не происходит», — сказал он.

Как указал эксперт, наращивание ударов по сектору Газа в интересах руководства Израиля, которое заявляло, что его главной целью является полное уничтожение палестинского движения ХАМАС. При этом Долгов считает, что еврейское государство не сможет воплотить свои планы в жизнь.

«Ситуация складывается таким образом, что всё-таки Израиль не сможет полностью выполнить эти цели. Это и понятно было с самого начала израильской операции. А сейчас, когда мы видим нарастание антиизраильского протеста и на Западе, и в США — это студенческие движения в поддержку палестинцев, и требования прекращения военных действий в Газе, и предложения по вводу миротворческих сил, которые находят понимание в ряде арабских стран, в частности в Египте. Действия Израиля ведут к эскалации конфликта, но я повторюсь, что вряд ли Израиль добьется этих целей. И придется ему пойти на уступки. Я думаю, всё-таки это будет связано с продолжающимися антиизраильскими протестами и возможными действиями дипломатического и политического характера со стороны арабо-мусульманского мира», — заключил эксперт.

Предложить ультиматум: началась эвакуация палестинцев из Рафаха
Решится ли Биньямин Нетаньяху на проведение военной операции в городе

Ранее в этот день стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) взяла под контроль контрольно-пропускной пункт «Рафах» в секторе Газа. По данным израильских военных, ХАМАС использовало пункт в своих целях, совершая атаки на военнослужащих ЦАХАЛ.

6 мая ЦАХАЛ начала эвакуацию мирных жителей из приграничных районов Рафаха. Население призвали временно эвакуироваться из восточных кварталов в расширенную гуманитарную зону. The Times of Israel со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху сообщила, что Тель-Авив принял решение продолжить операцию в Рафахе на юге сектора Газа, чтобы оказать давление на ХАМАС в вопросе освобождения заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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