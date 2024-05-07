В Москве среди машин без номеров чаще всего эвакуируют BMW

В Москве в текущем году самой распространенной маркой автомобилей, которые «Московский паркинг» эвакуировал из-за отсутствия государственных регистрационных знаков, оказалась BMW. Об этом во вторник, 7 мая, столичный департамент транспорта рассказал в своем Telegram-канале.

BMW на спецстоянки для проверки полицией перемещали в 10% случаев. Вместе с ней в антитопе оказались Mercedes-Benz, Toyota и китайская марка электромобилей Zeekr. Всего с начала года в Москве эвакуаторы отправили на спецстоянки более 1 тыс. автомобилей без госномеров.

Автомобили без государственных регистрационных знаков или с подложными номерами перемещаются на специализированные стоянки по решению Антитеррористической комиссии города, эти машины могут быть причастны к криминалу или находиться в угоне, объяснил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Накануне сообщалось, что в России предложили возвращать водительские права в случае, если гражданин заключил контракт для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции (СВО) по воинским должностям, требующим права управления транспортом. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

3 мая стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается снизить требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол автомобилей. Сейчас штраф за управление транспортным средством, светопропускание стекол которого не соответствует требованиям техрегламента, составляет 500 рублей.