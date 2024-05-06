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Водительские права предложили возвращать при контрактной службе в СВО

В СФ предложили возвращать водительские права при заключении военного контракта
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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В России предложили возвращать водительские права в случае, если гражданин заключил контракт для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции (СВО) по воинским должностям, требующим права управления транспортом. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, сообщает ТАСС 6 мая.

Изменения предлагается внести в КоАП РФ. Согласно законопроекту, удостоверение возвращается после заключения контракта о прохождении военной службы или контракта о пребывании в добровольческом формировании.

При этом гражданину необходимо оплатить наложенные на него административные штрафы за нарушения в области дорожного движения, а также пройти медкомиссию. Кроме того, вернуть права смогут только те, кого лишили удостоверения за вождение в состоянии опьянения, за отказ проходить медосвидетельствование или за оставление места ДТП.

Как отметил Кутепов, сейчас в рамках проведения СВО стоит вопрос востребованности водителей с правами на управление транспортными средствами различных категорий, а из числа тех, кто желает заключить контракт, могут быть лишенные удостоверения.

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3 мая сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается снизить требования к уровню светопропускания тонировки передних боковых стекол автомобилей. Сейчас штраф за управление транспортным средством, светопропускание стекол которого не соответствует требованиям техрегламента, составляет 500 рублей.

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