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В России произошло 218 ДТП за прошедшие сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 218 ДТП, в которых 18 человек погибли и 259 получили травмы. С участием несовершеннолетних произошло 40 ДТП, в результате которых один ребенок погиб, еще 41 был ранен. Об этом во вторник, 7 мая, сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

Так, в Курганской области водитель грузовой автомашины в месте производства дорожных работ наехал на стоящие впереди в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора легковую иномарку и грузовик. В результате ДТП 14-летний пассажир легковушки, находившийся на заднем сиденье и пристегнутый ремнем безопасности, от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще двое пассажиров иномарки, среди которых был семилетний мальчик, перевозившийся на заднем сиденье в детском удерживающим устройстве, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

В связи с неблагоприятными погодными условиями (мокрым снегом, порывистым ветром и туманом) в ряде регионов страны Госавтоинспекция напоминает водителям, что во избежание ДТП следует быть предельно внимательными на дороге, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными и дорожными условиями, а также отказаться от необдуманных маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем. Снижение скорости и увеличение дистанции помогут избежать аварийных ситуаций.

При планировании автомобильных поездок на дальние расстояния Госавтоинспекция рекомендует водителям ознакомиться с оперативной информацией, касающейся изменений в организации дорожного движения. В случае введения ограничения движения или закрытия участков дорог из-за ухудшения погодных условий информация оперативно размещается в СМИ, на сайте Госавтоинспекции, а также на официальных страницах подразделений службы в соцсетях.

«Внимание и концентрацию при управлении автомобилем следует удвоить, если в салоне вместе с вами находятся дети, перевозить которых необходимо с соблюдением всех действующих требований безопасности. Помните: пренебрежение элементарными требованиями безопасности зачастую приводит к травмам или гибели юных участников дорожного движения. Будьте внимательны к своим детям: их жизнь и здоровье целиком зависят от каждого из вас», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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Накануне сообщалось, что в России предложили возвращать водительские права в случае, если гражданин заключил контракт для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции (СВО) по воинским должностям, требующим права управления транспортом. Соответствующий законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

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