NYT узнала о злости Си Цзиньпина на западную критику из-за связей КНР с РФ

Оказание давления на Россию по ситуации на Украине для Китая неинтересно, а подобное предложение со стороны Запада возмутительно. Такое заявление 6 мая сделал лидер КНР Си Цзиньпинь на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Газета The New York Times отметила, что Си Цзиньпин в ходе своего двухдневного визита во Францию ​​решительно выступил против критики его страны за ее тесные отношения с Россией на фоне украинского конфликта.

«Мы против того, чтобы этот кризис использовался для того, чтобы переложить ответственность на третьи страны, очернить их репутацию и инициировать новую холодную войну», — привело издание слова китайского лидера.

Он также указал на непричастность Китая к началу украинского кризиса, подчеркнув, что его страна также не встает на чью-либо сторону.

В этот же день Макрон сообщил, что Си Цзиньпин поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона об установлении перемирия в горячих точках планеты на время проведения Олимпиады в Париже.

Председатель КНР 5 мая прибыл с официальным визитом во Францию. В ходе пресс-конференции по итогам встречи с Си Цзиньпином глава французского государства заявил, что его страна с уважением относится к многолетним связям, существующим между Китаем и Россией. Накануне Макрон, говоря о намерении обсудить олимпийское перемирие с китайским лидером, также указал, что оно должно стать «посланием всему миру».

Ранее в этот день президент Франции сообщил, что намерен активно обсудить с Си Цзиньпином введение перемирия и остановку всех текущих мировых конфликтов на период проведения Олимпиады-2024 в Париже.

Китаист Алекс Вонг отметил, что Запад требует от Китая прекращения поддержки России, однако встреча лидеров двух стран вряд ли повлияет на отношения Пекина с Москвой.

Си Цзиньпин посетит с официальным визитом Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая. Олимпийские игры будут проходить в Париже с 26 июля по 11 августа.