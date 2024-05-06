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Макрон поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку инициативы об олимпийском перемирии

Макрон: Си Цзиньпин на встрече поддержал инициативу об олимпийском перемирии
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Фото: REUTERS/LUDOVIC MARIN
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Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал предложение президента Франции Эммануэля Макрона об установлении перемирия в горячих точках планеты на время проведения Олимпиады в Париже. Об этом французский лидер сообщил 6 мая.

Макрон отметил, что и он, и Си Цзиньпин считают олимпийское перемирие на всех театрах военных действий возможностью для работы над прочным урегулированием в полном соответствии с международным правом.

«Я благодарю вас, господин председатель, за то, что в ходе нашей встречи вы справедливо продемонстрировали свою готовность взять на себя обязательства в этом же направлении, которые будут заключаться в том, чтобы попросить все вовлеченные стороны об олимпийском перемирии на время предстоящих Игр», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Париже, передает BFMTV.

Кроме того, Макрон поблагодарил китайского лидера за его желание осуществить «координацию» перед визитом в Китай президента России Владимира Путина.

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Председатель КНР 5 мая прибыл с официальным визитом во Францию. В ходе пресс-конференции по итогам встречи с Си Цзиньпином французский глава государства заявил, что его страна с уважением относится к многолетним связям, существующим между Китаем и Россией. Накануне Макрон, говоря о намерении обсудить олимпийское перемирие с китайским лидером, также указал, что оно должно стать «посланием всему миру».

Еще в апреле предложение президента Франции о перемирии раскритиковал французский военный Алан Корвез. По его мнению, Макрон полностью уничтожил дипломатию республики, а его идея прекратить огонь по всему миру не будет иметь успеха. Корвез выразил мнение, что ни одна страна не станет реализовывать подобную инициативу на Украине, в секторе Газа, Судане и других точках планеты при помощи Парижа.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 апреля, Кремль не видит официальных шагов от каких-либо сторон по реализации предложения Макрона о прекращении боевых действий в мире на время Олимпийских игр. Он напомнил, что Путину неоднократно задавали подобные вопросы. При этом и глава государства, и военные обращали внимание, что киевский режим обычно использует такие инициативы для попыток перевооружиться или перегруппироваться.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что идея Макрона должна пройти проверку на искренность путем прекращения страной поставок оружия Украине. При этом она назвала такие инициативы общими рассуждениями, так как в это же время Евросоюз (ЕС) и НАТО придерживаются курса на «раздувание агрессии».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

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