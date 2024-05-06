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Шольц заявил о готовности отправить 35 тыс. солдат на помощь союзникам в случае ЧС

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Фото: REUTERS/Ints Kalnins
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Германия готова отправить 35 тыс. военнослужащих на помощь своим союзникам в случае чрезвычайной ситуации. Об этом 6 мая заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Около 35 тыс. немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — сказал он в ходе встречи с главами правительств Прибалтики, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

Шольц также указал на то, что ситуация с безопасностью в странах Балтии остается напряженной. Он добавил, что ФРГ берет на себя задачу по защите воздушного пространства в Эстонии.

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Ранее в этот день президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что размещение бригад бундесвера в стране необходимо ускорить. Он отметил отметил, что в вопросе размещения войск нельзя терять ни минуты, обстановка стратегической безопасности требует реализовывать эту цель более быстрыми темпами.

О том, что министерство обороны Германии решило на постоянной основе разместить боевую танковую бригаду в Литве, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что воинское объединение под названием Panzerbrigade 42 будет насчитывать около 4,8 тыс. солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии.

8 апреля 2024 года Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих 45-й бригады «Литва», назвав этот день «великим и важным для бундесвера». До 80% подразделения собираются разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай в Шальчининкском районе на юге Литвы.

В этот же день немецкий политолог и экономист Айк Хамер в беседе с «Известиями» отметил, что размещение боевой танковой бригады бундесвера в Литве ― крайне недальновидное решение минобороны ФРГ. По его мнению, США в очередной раз используют Германию в своих целях. Кроме того, 10 апреля сообщалось, что в Литве намерены увеличить число призывников и вовлечь больше людей в планирование и подготовку в сфере обороны.

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