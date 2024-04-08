Писториус в торжественной обстановке отправил в Литву 20 солдат

Министр обороны ФРГ Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих 45-й бригады «Литва», назвав этот день «великим и важным для бундесвера». Об этом он заявил 8 апреля, провожая воинский контингент Германии в аэропорту Берлина.

«Великий день для бригады, сегодня впервые она становится видимой. Важный день для бундесвера. Происходит развертывание подразделения за пределами Германии, начало развертывания. Это важный день и для НАТО, и для обороноспособности альянса», — сказал немецкий министр.

Писториус отметил, что скоро в Литве будет дислоцирована целая бригада немецкой армии. Первые 20 солдат, вылетевшие в Литву, стали добровольцами, уточнил министр.

«Через девять месяцев после принятия решения, через три месяца после подписания соглашения между Литвой и Германией, они отправляются в путь, готовят дорогу для передового командования, для штаба, затем зимой, чтобы в следующем году действительно начать формирование бригады», — добавил он.

Со своей стороны министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что первая группа из состава приписанной к Литве бригады бундесвера прибывает на место службы. «Начинается практический этап переброски бригады союзников. Это новый этап, который делает процесс необратимым», — подчеркнул он.

По словам министра, в прибывающей группе планирования около 20 военнослужащих. «Вместе с нашими представителями они будут работать над дальнейшими практическими шагами передислокации», — добавил Касчюнас.

До 80% подразделения собираются разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай в Шальчининкском районе на юге Литвы, остальную часть — в Рукле Йонавского района в центре республики.

Ранее в этот день немецкий политолог и экономист Айк Хамер в беседе с «Известиями» отметил, что размещение боевой танковой бригады бундесвера в Литве ― крайне недальновидное решение минобороны ФРГ. По его мнению, США в очередной раз используют Германию в своих целях.

О том, что министерство обороны Германии решило на постоянной основе разместить боевую танковую бригаду в Литве, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Писториус отмечал, что воинское объединение под названием Panzerbrigade 42 будет насчитывать около 4,8 тыс. солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии.

Новая бригада будет официально введена в строй в начале 2025 года.