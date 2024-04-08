Реклама
Прямой эфир
Экономика
Китай, Индия и Турция стали главными торговыми партнерами России в 2023 году
Общество
Путин поручил обеспечить бесперебойную связь вдоль автодорог
Мир
FT сообщила о полном уничтожении нескольких электростанций на Украине
Общество
Путин поручил учредить госнаграду для заслуженных профессиональных династий
Мир
В Финляндии прошли акции протеста против закрытия границы с Россией
Общество
ФСБ задержала пять человек по делу о мошенничестве через украинский call-центр
Экономика
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки во второй половине года
Мир
ЦАХАЛ сообщила о ликвидации в Ливане лидера диверсантов «Хезболлы»
Армия
Правительство утвердило постановление о мерах поддержки добровольцев Росгвардии
Общество
В Оренбургской области сообщили о затоплении 10,1 тыс. домов
Мир
В МИДе намерены оставить здание посольства Украины в Москве неприкосновенным
Культура
Рок-группа «Пикник» возобновит гастрольный тур
Мир
В ФРГ заявили о незаинтересованности в расследовании подрывов на «Северных потоках»
Мир
Премьер-министр Австралии усомнился в качестве расследования гибели волонтеров WCK
Мир
МИД РФ уличил западные СМИ в умалчивании числа жертв теракта в «Крокусе»
Общество
В Новотроицке Оренбургской области произошел перелив воды через дамбу

Писториус в торжественной обстановке отправил в Литву 20 солдат

Министр обороны ФРГ Писториус в торжественной обстановке отправил в Литву 20 солдат
0
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны ФРГ Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих 45-й бригады «Литва», назвав этот день «великим и важным для бундесвера». Об этом он заявил 8 апреля, провожая воинский контингент Германии в аэропорту Берлина.

«Великий день для бригады, сегодня впервые она становится видимой. Важный день для бундесвера. Происходит развертывание подразделения за пределами Германии, начало развертывания. Это важный день и для НАТО, и для обороноспособности альянса», — сказал немецкий министр.

Писториус отметил, что скоро в Литве будет дислоцирована целая бригада немецкой армии. Первые 20 солдат, вылетевшие в Литву, стали добровольцами, уточнил министр.

«Через девять месяцев после принятия решения, через три месяца после подписания соглашения между Литвой и Германией, они отправляются в путь, готовят дорогу для передового командования, для штаба, затем зимой, чтобы в следующем году действительно начать формирование бригады», — добавил он.

Со своей стороны министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что первая группа из состава приписанной к Литве бригады бундесвера прибывает на место службы. «Начинается практический этап переброски бригады союзников. Это новый этап, который делает процесс необратимым», — подчеркнул он.

По словам министра, в прибывающей группе планирования около 20 военнослужащих. «Вместе с нашими представителями они будут работать над дальнейшими практическими шагами передислокации», — добавил Касчюнас.

До 80% подразделения собираются разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай в Шальчининкском районе на юге Литвы, остальную часть — в Рукле Йонавского района в центре республики.

Верные клиенты: Литва всё больше тратит на вооружения
Страна покупает продукцию американского ВПК

Ранее в этот день немецкий политолог и экономист Айк Хамер в беседе с «Известиями» отметил, что размещение боевой танковой бригады бундесвера в Литве ― крайне недальновидное решение минобороны ФРГ. По его мнению, США в очередной раз используют Германию в своих целях.

О том, что министерство обороны Германии решило на постоянной основе разместить боевую танковую бригаду в Литве, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Писториус отмечал, что воинское объединение под названием Panzerbrigade 42 будет насчитывать около 4,8 тыс. солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии.

Новая бригада будет официально введена в строй в начале 2025 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024