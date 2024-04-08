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Политолог Хамер назвал необдуманным решение ФРГ направить военных в Литву

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Фото: Global Look Press/Daniel
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Размещение боевой танковой бригады бундесвера в Литве ― крайне недальновидное решение минобороны ФРГ, заявил 8 апреля немецкий политолог и экономист Айк Хамер в беседе с «Известиями».

«Наша армия призвана защищать госграницы. Но нахождение войск в Прибалтике не просто нарушает все договоренности с Россией, но и является необдуманным решением, учитывая политическую обстановку в мире. Конечно же, это создает напряжение между Россией и Германией, как и планировало НАТО, в очередной раз используя Германию в своих целях», — заявил он.

Хамер добавил, что США хотят запретить развитие немецкой экономики в Евразии, так как считают, что только им это позволено, а немцам стоит прекратить любые взаимоотношения с Россией. Хамер признал: в Берлине немало политиков, которые служат Вашингтону, а не народу ФРГ.

«В этом основная проблема для Германии. Большинство из нас хочет налаживать отношения с Россией и сотрудничать», — заключил политолог.

По информации литовской редакции издания Delfi, 8 апреля в Вильнюс прибудут первые немецкие солдаты 45-й бригады «Литва», состоящей из 20 человек. Вместе с командующим сухопутными войсками немецкой армии генерал-лейтенантом Альфонсом Майсом размещенные в столице Литвы военнослужащие будут отвечать за планирование развертывания бригады и координацию потребностей военной инфраструктуры.

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В декабре 2023 года министр обороны Германии Борис Писториус заявил о договоренности с Литвой о размещении там такой большой бригады бундесвера, которую ФРГ еще никогда не направляла в зарубежные страны. Он сообщил, что подписал со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом дорожную карту, согласно которой с 2025 года здесь будет размещено около 5 тыс. солдат ФРГ. Они будут размещены в Руднинкае и Рукле, недалеко от двух крупных литовских городов — Вильнюса и Каунаса.

В зависимости от хода строительства бригада будет постепенно расширяться и достигнет в конечном итоге 4,8 тыс. человек. При этом минобороны Германии отметило, что «военную и гражданскую инфраструктуру литовской бригады бундесвера обеспечивает Литва».

8 декабря журналист Торстен Юнгхольт отмечал, что идея главы минобороны Германии о размещении в прибалтийской стране бригады немецкой армии в целях «сдерживания России» несостоятельна. По его словам, всякий, кто «изучил в школе азы арифметики, знает, что формирование боевой бригады автоматически подразумевает дополнительные требования к личному составу и материально-технической части, выполнить которые Германия в настоящее время просто не в состоянии».

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