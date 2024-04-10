Министр обороны Литвы намерен увеличить число призывников

Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил о намерении увеличить число призывников и вовлечь больше людей в планирование и подготовку в сфере обороны. Об этом 10 апреля сообщило агентство Bloomberg.

«Касчюнас сказал, что его целями будут увеличение рядов призывников и вовлечение большего числа людей в планирование и подготовку в сфере обороны», — сказано в материале.

Кроме того, он указал на необходимость расширить производство дронов, добавив, что обучение управлению беспилотниками должно стать таким же обычным явлением, как получение водительских прав.

Также министр считает, что государствам — членам Евросоюза нужно объединиться для совместных оборонных закупок. Касчюнас подчеркнул, что Литва будет стремиться увеличить расходы на оборону до 3,2% ВВП.

Накануне, 9 апреля, в программе «Тайны Чапман» рассказали о росте милитаризма в Эстонии, Латвии и Литве. Там отметили, что страны Балтии сдали свои землю в аренду НАТО, обменяв возможность проведения учений на различные преференции.

8 апреля министр обороны ФРГ Борис Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих 45-й бригады «Литва», назвав этот день «великим и важным для бундесвера». Новая бригада будет официально введена в строй в начале 2025 года.

В этот же день немецкий политолог и экономист Айк Хамер в беседе с «Известиями» отметил, что размещение боевой танковой бригады бундесвера в Литве ― крайне недальновидное решение минобороны ФРГ. По его мнению, США в очередной раз используют Германию в своих целях.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал нагнетанием напряженности отправку солдат ФРГ в Литву. Он добавил, что Москва негативно относится к происходящему.