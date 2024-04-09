В Эстонии, Латвии и Литве отмечается рост милитаризма, угрожающий безопасности России. Что предпринимают страны Балтии и почему зря надеются на покровительство НАТО, выясняли «Тайны Чапман».

В январе 2024 года состоялись крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО «Стойкий защитник 2024». В них участвовали 90 тыс. солдат, более 50 кораблей и свыше тысячи танков и боевых машин. Они отрабатывали переброску войск США в страны, граничащие с Россией. При этом руководство альянса заверило, что оно не ищет конфронтации с Москвой.

В то же время Эстония, Латвия и Литва приступили к созданию линии обороны на границе с Россией. Эстония планирует построить 600 бункеров, каждый из которых рассчитан на 10 человек. Большая их часть будет размещена в граничащем с РФ уезде Ида-Вирумаа и возле Чудского озера. Строительство подземных сооружений обойдется в €60 млн.

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, балтийские страны также должны создать оборонительную систему, способную закрыть выход в Балтийское море российским кораблям. Это должно дать союзникам время, чтобы прийти на помощь в случае гипотетического нападения.

«Они находятся в угаре милитаризма. Откровенно с Польшей и другими государствами готовы в любой момент вступить в боевые действия против Вооруженных сил РФ», — сказал доктор политических наук Андрей Кошкин.

Журналистка Анастасия Миронова отметила, что страны Балтии сдали свои землю в аренду НАТО, обменяв возможность проведения учений на различные преференции.

«Они наслаждаются ситуацией, когда они могут поговорить с Германией на равных. Но сколько хватит у нее терпения соблюдать эту иллюзию разговора на равных, непонятно», — сказала она.

Отмечается, что в случае военного конфликта балтийские республики не смогут рассчитывать на то, что НАТО в полном составе сразу встанет на их защиту.

«Эти соглашения фактически никак не предусматривают, что НАТО будет за них воевать. Альянс имеет право начать оказывать поддержку Эстонии только спустя 60 дней после интервенции Эстонии. Эта поддержка будет разворачиваться в течение 180 дней. НАТО никак не обязуется освободить Эстонию», — указала Миронова.

В то же время Эстония в начале 2024 года потратила на вооружения для Украины почти столько же, сколько на нужды собственной армии. При этом министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил о готовности заключить с Киевом двухстороннее соглашение, которое позволит возвращать на родину украинских беженцев против их воли.