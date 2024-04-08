Песков назвал нагнетанием напряженности отправку солдат ФРГ в Литву

Отправка 20 немецких военнослужащих в Литву, а также последующее запланированное создание военной базы ФРГ в этой стране, станет продолжением нагнетания напряженности на российских границах. Об этом заявил 8 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий» о последствий данных действий и отношении к ним.

«Это продолжение нагнетания напряженности, создание очагов опасности для наших границ, что, конечно, требует от нас специальных мер по обеспечению собственной безопасности», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в Кремле негативно относятся к происходящему.

Ранее в понедельник министр обороны ФРГ Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих 45-й бригады «Литва», назвав этот день «великим и важным для бундесвера». Министр проводил военных в аэропорту Берлина.

Его литовский коллега Лауринас Касчюнас заявил, что первая группа из состава приписанной к Литве бригады бундесвера прибывает на место службы.

В этот же день немецкий политолог и экономист Айк Хамер в беседе с «Известиями» отметил, что размещение боевой танковой бригады бундесвера в Литве ― крайне недальновидное решение минобороны ФРГ. По мнению эксперта, США в очередной раз используют Германию в своих целях.

О том, что минобороны Германии решило разместить боевую танковую бригаду в Литве, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Писториус отмечал, что воинское объединение под названием Panzerbrigade-42 будет насчитывать около 4,8 тыс. солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии.

Новая бригада будет официально введена в строй в начале 2025 года.