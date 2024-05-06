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В Литве указали на необходимость ускорить размещение в стране бригады бундесвера

Президент Литвы: размещение бригады бундесвера в стране надо ускорить
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Фото: Bundeswehr
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Размещение бригад бундесвера в Литве необходимо ускорить. Об этом в понедельник, 6 мая, заявил президент страны Гитанас Науседа на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Решение Германии разместить на постоянной основе бригаду в Литве является свидетельством и примером столь необходимого лидерства и твердой приверженности коллективной обороне. Мы очень ценим это решение. Как можно скорее постоянное развертывание бригады в Литве является нашим абсолютным приоритетом», ― его слова приводит пресс-служба главы государства.

Науседа отметил, что в вопросе размещения войск нельзя терять ни минуты, обстановка стратегической безопасности требует реализовывать эту цель более быстрыми темпами. Кроме того, президент Литвы положительно оценил активизацию отношений между Вильнюсом и Берлином в сфере оборонной промышленности.

«Надеюсь, что решение немецкой компании Rheinmetall прийти в Литву откроет еще более широкие возможности сотрудничества для предприятий оборонной промышленности», ― сказал он.

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О том, что министерство обороны Германии решило на постоянной основе разместить боевую танковую бригаду в Литве, стало известно в ноябре прошлого года. Тогда министр обороны ФРГ Борис Писториус отмечал, что воинское объединение под названием Panzerbrigade 42 будет насчитывать около 4,8 тыс. солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии.

8 апреля 2024 года Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих 45-й бригады «Литва», назвав этот день «великим и важным для бундесвера». До 80% подразделения собираются разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай в Шальчининкском районе на юге Литвы.

В этот же день немецкий политолог и экономист Айк Хамер в беседе с «Известиями» отметил, что размещение боевой танковой бригады бундесвера в Литве ― крайне недальновидное решение минобороны ФРГ. По его мнению, США в очередной раз используют Германию в своих целях. Кроме того, 10 апреля сообщалось, что в Литве намерены увеличить число призывников и вовлечь больше людей в планирование и подготовку в сфере обороны.

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