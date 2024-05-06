СМИ сообщили о протестах украинцев в Ирландии из-за политики Киева

В Ирландии украинцы вышли на акции против действий Киева. Об это 6 мая сообщило украинское издание «Страна.ua».

«На плакатах написано: «Украина, прекрати мучить мужчин»; «Я не пушечное мясо»; «Украина больше не демократичная»; «Права человека для всех», — передают журналисты.

По версии издания, украинцы выступают против ограничений по консульским услугам для мужчин за границей. При этом ранее в понедельник Украина возобновила выдачу паспортов «социально уязвимым категориям граждан».

Ранее, 23 апреля, украинский кабмин опубликовал постановление о запрете для находящихся за пределами страны мужчинам призывного возраста на получение внутреннего и заграничного паспортов. В МИД Украины связали меру с подготовкой к вступлению новых правил мобилизации. Политолог Алексей Мухин в беседе с «Известиями» назвал запрет частью бесчеловечной схемы.

На фоне этого решения в консульстве Украины в Варшаве образовались огромные очереди. 24 апреля украинцы заблокировали в Варшаве паспортный пункт с требованием выдать им документы, в то время как в Польше заявили о готовности вернуть Киеву мужчин призывного возраста.

На Украине продолжается ужесточение мобилизации. 16 апреля главой государства Владимиром Зеленским был подписан соответствующий закон, который вступит в силу в середине мая. В документе уточняется порядок проведения мобилизационных мероприятий, в том числе наказаний за уклонение.

Среди прочего президент страны снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет и подписал закон о создании электронного реестра военнообязанных, который объединит информацию о персональных данных украинцев. Помимо этого, Зеленский отменил статус ограниченно пригодного к службе в рядах армии. Так, в Вооруженных силах Украины (ВСУ) смогут служить больные ВИЧ, некоторыми формами рака, остаточными явлениями туберкулеза и мужчины с умственной отсталостью.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.