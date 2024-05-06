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Украина возобновила выдачу паспортов за рубежом некоторым категориям граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Украина возобновила выдачу паспортов «социально уязвимым категориям граждан». Об этом 6 мая сообщили на сайте «Паспортного сервиса» страны.

«Внимание, в тестовом режиме мы восстанавливаем выдачу готовых документов! <...> выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS-уведомления о готовности паспортов для выдачи», — говорится в сообщении.

Людей, которые ожидают получения готовых документов, попросили соблюдать определенные правила. Так, например, им необходимо предъявить документ в приложении «ДІЯ».

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Ранее, 23 апреля, украинский кабмин опубликовал постановление о запрете для находящихся за пределами страны мужчинам призывного возраста на получение внутреннего и заграничного паспортов. В МИД Украины связали меру с подготовкой к вступлению новых правил мобилизации. Политолог Алексей Мухин в беседе с «Известиями» назвал запрет частью бесчеловечной схемы.

На фоне этого решения в консульстве Украины в Варшаве образовались огромные очереди. 24 апреля украинцы заблокировали в Варшаве паспортный пункт с требованием выдать им документы, в то время как в Польше заявили о готовности вернуть Киеву мужчин призывного возраста.

До этого, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране, который вступит в силу 18 мая. Документ ужесточает наказания за уклонение, уточняет категории подлежащих мобилизации лиц и не предусматривает положений о демобилизации.

На Украине военное положение действует с февраля 2022 года. Тогда же глава киевского режима подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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