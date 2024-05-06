Песков: учения с ядерными силами связаны со словами об отправке войск на Украину

Решение о проведении учений ядерных сил России связано с заявлениями официальных лиц стран Запада, в числе которых президент Франции Эммануэль Макрон и представители США. Об этом 6 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет, естественно, о заявлениях господина Макрона и о заявлениях британских представителей. Вы знаете, к ним еще добавился представитель, сенатор США, если я не ошибаюсь», — сказал он на брифинге.

По словам Пескова, западные официальные лица говорили о «готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину». Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что это фактически означало бы «выставить солдат НАТО перед российскими военными».

«Это совсем новый виток эскалации напряженности. Он беспрецедентный, он требует особого внимания и особых мер», — отметил он.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили о начале подготовки к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации и Военно-морского флота (ВМФ). В ходе них военные отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия. Цель — поддержать готовность личного состава и технику к боевому применению таких вооружений для защиты России в ответ на провокации стран Запада.

Накануне лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон может направить войска участвовать в конфликте на Украине в случае поражения Киева. На следующий день депутат Госдумы от Крымского региона, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет прокомментировал слова Джеффриса, сказав, что такие люди провоцируют мир на коллапс, а вмешательство США в украинский конфликт станет прямой интервенцией, которая будет воспринята как нападение на РФ.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 2 мая заявил, что Киев имеет право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям в России. На следующий день он отметил, что отправка военнослужащих НАТО на Украину стала бы опасной эскалацией, а также что в этом нет необходимости, потому что Запад подготовил более 60 тыс. украинских военных.

Макрон 2 мая вновь не исключил возможность отправки на Украину войск из европейских стран. Песков тогда назвал такие разговоры очень опасными. Слова Макрона раскритиковали другие французские политики, а также представители Италии, Венгрии, Великобритании и Словакии.

Президент России Владимир Путин еще 19 декабря 2023 года подчеркнул, что РФ не собирается воевать с Европой, потому что ей не нужны страны НАТО. Президент отметил, что США хотят, чтобы европейские страны платили взносы в альянс и для этого пугают эти государства Россией. Путин указал, что Вашингтон «специально втащил нас и Европу в конфликт».