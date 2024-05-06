«Известия» показали кадры освобождения российскими военными Очеретино в ДНР

Российские военные рассказали, как проходило освобождение населенного пункта Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры 6 мая публикуют «Известия».

Один из военнослужащих рассказал, что противник оказывал сопротивление и контролировал продвижение российских солдат. Однако это не оказало должного эффекта. Военные подчеркнули, что продолжали наступать, несмотря на действия украинских боевиков.

Кроме того, украинские боевики укрывались в домах вместе с мирными жителями. Так, к российским военным обратилась местная жительница, в одной из пятиэтажек был ее внук. После зачистки семье удалось воссоединиться, поделился солдат.

Российские войска взяли под полный контроль Очеретино 5 мая. За последнее время ВС России освободили Бердычи, Семеновку и Новобахмутовку. Также в апреле были взяты под контроль Первомайское и Водяное. Всего с начала 2024 года российские войска взяли под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.

Кроме того, в воскресенье, 5 мая итальянская газета IL Fatto Quotidiano указала на то, что взятие Очеретино может вызвать эффект домино — украинская оборона может обрушиться вплоть до Днепра, считают журналисты. Отмечается, что оборонительная стратегия Киева не обернулась успехом из-за нехватки вооружения и личного состава.

27 апреля главком ВСУ Александр Сырский также рассказал о сложной для украинской армии ситуации на фронте. Он также сообщил, что украинская армия нуждается в боеприпасах, вооружении, военной технике.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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