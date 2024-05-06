На Украине сообщили о повреждении энергетических объектов в Сумской области

Энергетические объекты в Сумской области на севере Украины оказались повреждены в результате взрывов, сообщает 6 мая региональная военная администрация.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы службы, ведутся восстановительные работы, а также идет подсчет последствий произошедшего.

Поздним вечером 5 мая украинский телеканал ТСН со ссылкой на очевидцев сообщил о серии взрывов в Сумской и Харьковской областях. По информации источника, в Сумской области пропало электричество, в частности, в административном центре, а также в городах Ахтырка, Лебедин и Белополье.

Также телеканал «Общественное» сообщил о перебоях подачи электроэнергии в Харькове.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины.

Министерство обороны России информацию не комментировало.

До этого, 5 мая, сообщалось о попаданиях в Славянскую теплоэлектростанцию (ТЭС) в подконтрольном Киеву районе Донецкой Народной Республики (ДНР).

Тогда же мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в городе прогремели взрывы.

Ранее в этот день издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области. Позже глава военной администрации региона Сергей Лысак заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Павлоградском и Никопольском районах.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.