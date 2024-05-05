Украинские СМИ сообщили о попаданиях в Славянскую ТЭС

Попадания в Славянскую теплоэлектростанцию зафиксированы в подконтрольном Киеву районе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщило украинское издание «Страна.ua».

«О прилетах по Славянской ТЭС сообщают местные паблики», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Других подробностей не приводится. На фоне этого сообщения воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

Минобороны России данную информацию не комментировало.

Накануне глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Павлоградском и Никопольском районах. Издание «Зеркало недели» также сообщало о проблемах с подачей электроэнергии после взрывов в Павлограде.

Ранее, 1 мая, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что половина украинской энергосистемы получила повреждения. При этом ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что подобные утверждения нельзя принимать на веру, поскольку они могут озвучиваться для получения помощи у западных партнеров.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по украинским объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи. Как пояснил Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.