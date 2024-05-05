Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Взрывы прогремели в Харькове. Об этом 5 мая сообщил мэр города Игорь Терехов.

В настоящее время в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

«В Харькове слышны взрывы», — написал Терехов в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, два человека ранены.

Министерство обороны России никак не комментировало информацию.

Накануне издание «Страна» сообщало о взрывах в Харькове, Одессе и Николаевской области. Мэр Харькова и его коллега из Одессы Геннадий Труханов подтвердили в личных Telegram-каналах информацию, однако никаких других подробностей они не привели. Глава николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил о воздушной тревоге в регионе.

Ранее в этот день издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Павлограде в Днепропетровской области. Позже глава военной администрации региона Сергей Лысак заявил о повреждении объектов критической инфраструктуры в Павлоградском и Никопольском районах. Накануне на Украине четыре раза объявляли воздушную тревогу.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.