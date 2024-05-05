СМИ узнали о планах Финляндии построить завод по производству тротила

Финляндия в срочном порядке планирует построить завод по производству тротила из-за острой нехватки взрывчатых веществ в странах Европы. Об этом 5 мая пишет финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на министра обороны Финляндии Антти Хакканен.

Тротил — это взрывчатое вещество, которое в основном используют в артиллерийских и минометных снарядах. Продолжающийся конфликт на Украине вывел из-под контроля ситуацию с запасами тротила в Европе, их критически мало.

«Необходимо значительно увеличить производство взрывчатых веществ. Поэтому мы также должны серьезно рассмотреть роль отечественной промышленности в этом вопросе», — приводит издание слова Хакканен, которая подтвердила информацию Yle о планах Финляндии по строительству завода.

Она также заявила об осведомленности других участников рынка о спросе на взрывчатую продукцию. Хакканен довела до союзников важность быстрых решений, так как Россия, по ее словам, обладает большими ресурсами и готова к длительному противостоянию.

«Решения должны быть приняты сейчас, чтобы продукция могла быть выпущена через год или два», — заключила министр обороны Финляндии.

Она уточнила, что решения о том, где в конечном итоге будет построен завод, пока не приняты.

Ранее, 9 апреля, газета Iltalehti сообщила, что в финском городе Миккели в 140 км от границы с Россией могут создать базу сухопутных войск НАТО. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал предложение Финляндии о возможном размещении командной структуры альянса у границ с РФ.

4 апреля Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления».

До этого, 13 марта, президент России Владимир Путин заявил, что после вступления Финляндии в НАТО у ее границ появятся войска РФ и системы поражения. Он отметил, что раньше между двумя странами были идеальные отношения и ее решение присоединиться к военному блоку бессмысленно. Кроме того, НАТО проводит с 24 января по 31 мая масштабные учения Steadfast Defender в непосредственной близости от границ РФ. Там участвуют все 32 страны — члена альянса, все виды войск и около 90 тыс. военных. Сценарием учений стало нападение России на одну из стран НАТО.

Европа регулярно разжигает истерию по поводу возможного «нападения» со стороны России. При этом Москва неоднократно указывала на то, что не стремится воевать с западными странами. Так, 28 марта президент РФ Владимир Путин назвал такие предположения бредом. Он отметил, что страна не двигалась к границам стран НАТО, однако альянс подошел к российским рубежам вплотную и лезет даже в Азию и Латинскую Америку.