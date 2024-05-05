Захарова высмеяла слова Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога
Слова президента Украины Владимира Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога — это передоз. Такое мнение выразила 5 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».
«Шеврон на плече Бога — это что-то из разряда ритуалов древних укров в районе Двуречья периода открытия ими Америки. Передоз», — сказала дипломат.
Ранее в этот день Зеленский в своем поздравлении с Пасхой заявил, что Бог носит на плече шеврон с украинским флагом. Он также назвал Россию «старым соседом», который, по его мнению, отделился от Украины навеки.
Слова Зеленского и его поведение неоднократно вызывали вопросы как со стороны представителей других стран, так и пользователей в Сети. В январе журналист издания The Time Саймон Шустер заявил, что Зеленский зависим от внимания публики как от своеобразного наркотика. Он отметил, что украинский лидер при этом не способен адекватно реагировать на критику.
В апреле 2022 года в комментариях под его видеообращением люди высказали предположение о нетрезвом состоянии украинского лидера. На протяжении всего ролика президент крутится в кресле и переводит камеру на разные предметы в офисе.