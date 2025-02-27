Какой сегодня день

В четверг, 27 февраля, отмечается сразу несколько праздников. На эту дату приходятся Международный день полярного медведя, День сил специальных военных операций России, Кирилл Весноуказчик и другие торжества. «Известия» рассказывают о событиях 27 февраля и знаменитостях, родившихся в этот день.

Праздники 27 февраля

Международный праздник 27 февраля

Международный день полярного медведя

Во многих странах 27 февраля отмечается Международный день полярного медведя, посвященный защите этих уникальных животных — самых крупных наземных хищников планеты. Праздник был установлен по инициативе организации Polar Bear International (PBI) в 2010-х годах. Дата для него была выбрана не случайно — в конце февраля белые медведицы остаются в берлогах, чтобы заботиться о новорожденных детенышах. В этот период они наиболее уязвимы, так как не могут надолго оставить малышей.

По разным оценкам, на сегодняшний день популяция белых медведей насчитывает от 22 до 31 тыс. особей. Главной угрозой существования для этих животных остается таяние арктических льдов. К факторам риска также относятся загрязнение окружающей среды, браконьерство, судоходство и нерегулируемый туризм.

Российский праздник 27 февраля

День Сил специальных операций России

В России 27 февраля отмечается День сил специальных операций — профессиональный праздник военнослужащих, выполняющих особо опасные миссии в сложных условиях. Праздник был установлен по указу президента РФ в 2015 году. Силы специальных операций — это высокоподвижная и хорошо экипированная армейская группировка, выполняющая специальные задачи по защите интересов страны. Она занимается разведывательно-диверсионной и антитеррористической деятельностью, обеспечением безопасности важных объектов, а также проведением особых операций на суше, в море и в воздухе, в том числе борьбой с пиратством и контрабандой.

Церковный праздник 27 февраля

День памяти равноапостольного Кирилла, учителя словенского

Православная церковь 27 февраля чтит память равноапостольного Кирилла — одного из создателей славянской письменности. Вместе со своим братом Мефодием в IX веке святой разработал одну из первых славянских азбук и с ее помощью перевел на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь и другие богослужебные книги. Это позволило православной церкви выйти из-под влияния западных епископов и сделать службы более понятными для обычных людей, что способствовало распространению христианства среди славян.

Народные праздники 27 февраля

Четвертый день Масленицы (Разгуляй)

В 2025 году на 27 февраля выпадает четверг масленичной недели — Разгуляй. С этого дня Масленица считается широкой: гуляния становятся масштабнее, а угощения — богаче. На Руси Разгуляй считался одним из самых веселых дней торжества. Взрослые и дети наряжались в яркие костюмы, выходили на улицу, чтобы посмотреть представления скоморохов, участвовали в играх и ели блины. Молодые люди демонстрировали силу и ловкость в кулачных боях и соревнованиях, а девушки ждали танцев и гадали на суженого.

Кирилл Весноуказчик

Также 27 февраля на Руси чествовали Кирилла Весноуказчика. По погоде в этот день крестьяне пытались определить, какой будет весна. Если в праздник было солнечно, понимали, что заморозки еще вернутся, а на приближение тепла указывало громкое пение синиц. На Кирилла в деревнях варили сбитень — горячий травяной напиток с добавлением меда и специй. Считалось, что он помогает укреплять силы после долгой зимы. Молодые матери 27 февраля ходили в гости к повитухам, которые принимали у них роды, чтобы отблагодарить их за работу. Традиционно их угощали пирогами, мясом, яйцами, а также домашним пивом, которое варил отец ребенка.

Что нельзя делать 27 февраля:

менять прическу, стричься — к болезням;

грустить, жаловаться на жизнь — неприятностей станет больше;

подкармливать птиц крошками со стола — к смерти родственника;

стричь ногти — можно укоротить свою жизнь.

Кто родился 27 февраля

Татьяна Догилева (1957) — советская и российская актриса театра и кино, режиссер, Народная артистка России

Авангард Леонтьев (1947) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России

Элизабет Тейлор (1932) — американская актриса, трижды обладательница премии «Оскар»

Петр Нестеров (1887) — русский военный летчик, основоположник высшего пилотажа

Именины 27 февраля

Мужчины: Авраам, Анисим, Исаак, Кирилл, Михаил, Трифон, Федор

Женские именины 27 февраля не отмечаются

Лунный календарь на 27 февраля

Спутник Земли 27 февраля находится в фазе убывающей Луны. Астрологи отмечают, что это один из самых сложных дней лунного цикла. Он не подходит для решения сложных вопросов и начала важных проектов. Встречи с друзьями или деловыми партнерами тоже лучше отложить, так как высока вероятность конфликтов и недопониманий. По возможности лучше посвятить этот день отдыху наедине с собой и восстановлению душевного равновесия.

Люди, рожденные 27 февраля, принадлежат к созвездию Рыбы. Они мечтательны, романтичны и сострадательны, легко улавливают настроение окружающих и быстро поддаются эмоциям. Представители этого знака — верные друзья и любящие спутники жизни, готовые прощать ошибки близким. Однако злоупотреблять их терпением не стоит, ведь после разрыва восстановить отношения с Рыбами крайне непросто.