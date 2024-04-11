Небензя заявил о превращении украинцев в крепостных из-за закона о мобилизации

Закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных для властей Украины. Об этом в четверг, 11 апреля, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат обратил внимание, что в Сети стали публиковать все больше свидетельств того, что военкоматы с украинскими мужчинами «не церемонятся» и «похищают их прям на улице», как преступников в розыске, а потом отправляют без подготовки на фронт. Небензя обратил внимание, что люди «со связями» и чиновники уклоняются от мобилизации как сами, так и помогают своим родственникам призывного возраста.

«Киевский режим справедливо видит смертельную угрозу для своей власти и поэтому всячески затягивает гайки. <…> Готовящийся сейчас к принятию закон о мобилизации окончательно превращает украинцев в крепостных, чьими жизнями распоряжается [президент Украины Владимир] Зеленский и его клика», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

Ранее в этот день Верховная рада Украины приняла ужесточающий мобилизацию закон. За него проголосовали 283 депутата из 351. Нововведение предполагает ужесточение порядка проведения мобилизационных мероприятий, в том числе наказаний за уклонение и уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации. Закон при этом не предусматривает положений о демобилизации.

Позже газета The New York Times написала, что Украина сталкивается с критической демографической нехваткой мужчин в возрасте до 30 лет, а снижение возраста мобилизации может усугубить проблему и привести к уничтожению этого поколения.

2 апреля президент Украины Зеленский также подписал ряд законов, касающихся мобилизации. В частности, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе и снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Однако тогда же издание «Украинская правда» сообщало, что лишь 8% украинцев готовы вступить в ВСУ для участия в боевых действиях.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.