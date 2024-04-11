На Украине приняли закон об ужесточении мобилизации

Верховная рада 11 апреля приняла ужесточающий мобилизацию закон. Трансляцию заседания парламента вел на своем YouTube-канале депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Закон был принят большинством голосов: за проголосовали 283 депутата из 351.

Предполагается ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказаний за уклонение и уточнение категорий лиц, подлежащих мобилизации.

Как уточняет РБК-Украина, теперь, когда закон принят, согласно регламенту и конституции, документ должен подписать спикер Верховной рады и передать документ на подпись президенту. После этого через месяц закон начинает действовать.

Новый законопроект о мобилизации на Украине был внесен 30 января. В феврале документ прошел первое чтение. Он вызвал широкий резонанс среди украинских политиков и не был воспринят многими из них. Так, в конце марта депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Николай Княжицкий заявил, что большинство парламентской фракции из партии «Слуга народа» не поддерживают новый законопроект о мобилизации. Он сравнил эту инициативу с «горячей политической картошкой», которую никто не хочет держать в руках.

Кроме того, 12 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, продлевающие военное положение и всеобщую мобилизацию в стране до 13 мая 2024 года. Депутат Верховной рады Ирина Фриз указывала, что новый закон нарушает конституцию государства.

Позднее, 2 апреля, Зеленский также подписал ряд законов, касающихся мобилизации. В частности, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе и снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Однако тогда же издание «Украинская правда» сообщало, что лишь 8% украинцев готовы вступать в Вооруженные силы Украины для участия в боевых действиях.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.