NYT указала на риск уничтожения поколения молодых украинцев из-за решения Киева

Украина сталкивается с критической демографической нехваткой мужчин в возрасте до 30 лет, снижение возраста мобилизации может усугубить проблему и привести к уничтожению этого поколения. Об этом 11 апреля сообщает The New York Times.

Газета указывает, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) «избиты и измотаны». Многие украинские солдаты «находятся на боевом дежурстве уже два года».

«Но Украина сталкивается с критическим демографическим ограничением, которое уже давно назревало: в ней очень мало молодых мужчин», — говорится в материале.

Так, здоровые молодые люди в возрасте до 30 лет, выступающие основной силой большинства Вооруженных сил, являются самым малочисленным поколением в современной истории Украины. В связи с этим украинская власть вынуждена балансировать между мобилизацией новых военнослужащих и «риском опустошения целого поколения».

«Решение [президента Украины Владимира] Зеленского призывать мужчин, начиная с 25-летнего возраста, рискует еще больше уменьшить это небольшое поколение украинцев», — сообщает газета.

2 апреля Зеленский подписал ряд законов, касающихся мобилизации. В частности, он отменил статус ограниченно годного к военной службе и снизил возраст мобилизации с 27 до 25 лет. Однако тогда же издание «Украинская правда» сообщало, что лишь 8% украинцев готовы вступить в ВСУ для участия в боевых действиях.

11 апреля Верховная рада приняла закон, ужесточающий мобилизацию на Украине, за него проголосовали 283 депутата из 351. Теперь документ должен подписать спикер Верховной рады и передать его на подпись президенту Украины, после этого через месяц закон начинает действовать. Нововведение предполагает ужесточение порядка проведения мобилизационных мероприятий, в том числе наказаний за уклонение от нее, и уточнение категорий лиц, подлежащих призыву.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.