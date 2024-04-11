В Латвии сообщили о намерении властей выслать 24 россиянина

Экс-глава конституционного суда Латвии Гунарс Кутрис сообщил «Известиям» 11 апреля о намерении властей страны выслать 24 россиянина.

«Сначала думали, что будет 25 тыс., затем думали о 17 тыс., потому что многие уже не жили в Латвии, уезжали и не оформили свои отношения с государством. Языковой экзамен сдавали 6,5 тыс., и еще остались эти 4 тыс. За эти два года из 4 тыс. 600 достигнет 75 лет, то есть еще где-то 3 тыс. могут сдать экзамен. На вчерашний день издано 25 распоряжений — одного человека принудительно, 24 дано право добровольно уехать в течение 30 дней», — сказал Кутрис.

По его словам, также было выписано 150 административных штрафов за проживание в Латвии без официальных документов, то есть человек имеет право официально проживать на территории страны, однако он не установил свои отношения с государством.

Ранее, 4 января, управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) сообщило, что депортация из страны грозит 1167 россиянам, почти 800 из которых старше 60 лет. По словам председателя УГДМ Майры Розе, процесс депортации будет «сложным и обременительным».

В том же месяце из Латвии выслали 82-летнего военного пенсионера Бориса Каткова по причине якобы угрозы национальной безопасности. Мужчину встретили на границе Псковской области, а позже он прибыл в Калининград.

В посольстве РФ в Латвии выразили возмущение высылкой Каткова. В ведомстве отметили, что данный поступок вызван не намерением обеспечить национальную безопасность, а русофобией. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал высылку российских пенсионеров из стран Балтии абсолютным позором.

Еще 12 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в России приняты все необходимые меры для поддержки сограждан, которых планируют депортировать из Латвии.