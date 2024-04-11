Мексика обратилась в суд ООН после штурма посольства в Эквадоре

Мексика обратилась в Международный суд Организации Объединенных Наций (ООН) с жалобой на власти Эквадора, которые предприняли штурм посольства страны в Кито, чтобы задержать там своего бывшего вице-президента Хорхе Гласа. Об этом 11 апреля сообщил юридический советник МИД Мексики Алехандро Селорио.

По словам Селорио, иск, который уже подан в Международный суд ООН, — только начальный этап, на котором будут представлены первичные аргументы. В дальнейшем Мексика в ближайшие месяцы представит гораздо более широкое заявление по ситуации.

«Нет сомнений, что Эквадор нарушил Венскую конвенцию о дипломатических отношениях, нарушив иммунитет посольства», — приводит заявление советника на пресс-конференции портал Clarin.

В ночь на 6 апреля полиция Эквадора проникла в посольство Мексики в Кито, применив силу. Правоохранители задержали там бывшего вице-президента Эквадора Гласа, осужденного за коррупцию. Позже администрация Нобоа подтвердила информацию о задержании Гласа и назвала штурм дипмиссии защитой суверенитета. Портал Primicias тогда же сообщил, что Гласа доставят в тюрьму строгого режима La Roca в городе Гуаякиле на юго-западе страны.

На следующий день глава эквадорского МИД Габриэла Соммерфельд объяснила, что власти Эквадора приняли решение штурмовать посольство Мексики в Кито из-за серьезного риска побега политика.

Позже, 8 апреля, телеканал Teleamazonas сообщил, что Глас находился в коме. 10 апреля бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа сообщил, что экс-вице-президент Эквадора, задержанный после штурма посольства Мексики, пытался совершить суицид, а после объявил голодовку.

До этого, 3 марта, Мексика отказалась выдать Эквадору Гласа. Глава МИД Мексики Алисия Барсена тогда подчеркнула, что ее страна всегда гостеприимно принимала соискателей убежища, особенно в тех случаях, когда на родине они подвергаются политическому преследованию.