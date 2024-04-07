МИД Эквадора объяснил штурм посольства Мексики риском побега Гласа

Власти Эквадора приняли решение штурмовать посольство Мексики в Кито из-за серьезного риска побега бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа. Об этом глава эквадорского МИДа Габриэла Соммерфельд сообщила журналистам 7 апреля.

«Президент (Эквадора Даниэль Нобоа. — Ред.) принял это решение из-за серьезного риска неизбежного побега гражданина, который должен предстать перед судом», — сказала Соммерфельд, ее слова приводит CNN.

Кроме того, глава эквадорского МИДа обвинила Мексику во вмешательстве в свои внутренние дела из-за того, что сотрудники посольства в Кито дали Гласу убежище на территории дипмиссии. Соммерфельд также отвергла обвинения в политическом преследовании Гласа, потому что тот был официально осужден и судебные власти официально выдали ордер на его арест. Это делает бывшего вице-президента обыкновенным преступником, который должен быть задержан.

Полиция Эквадора проникла в посольство Мексики в Кито, применив силу, в ночь на 6 апреля. Правоохранители задержали в здании Гласа, который был ранее осужден за коррупцию. Позже администрация Нобоа подтвердила информацию о задержании бывшего вице-премьера Эквадора и назвала штурм дипмиссии «защитой суверенитета».

Портал Primicias 6 апреля сообщил, что Гласа доставят в тюрьму строгого режима La Roca в городе Гуаякиле на юго-западе страны.

Ранее, 3 марта, текущего года Мексика отказалась выдать Эквадору Гласа. Глава МИД Мексики Алисия Барсена тогда подчеркнула, что ее страна всегда гостеприимно принимала соискателей убежища, особенно в тех случаях, когда на родине они подвергаются политическому преследованию.