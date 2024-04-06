Бывшего вице-президента Эквадора отправят в тюрьму Гуаякиля
Бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, укрывавшегося в посольстве Мексики в Кито, доставят в тюрьму юго-западного города Гуаякиля. Об этом 6 апреля сообщил портал Primicias.
«Хорхе Глас будет доставлен в тюрьму строгого режима La Rocа», — сообщило издание.
На данный момент дипломатические отношения Мексики и Эквадора приостановлены.
Ночью 6 апреля полиция Эквадора с применением силы проникла в здание посольства Мексики в Кито и забрала Гласа, ранее осужденного за коррупцию. В администрации президента Эквадора подтвердили задержание Гласа. Там назвали штурм дипмиссии «защитой суверенитета».
3 марта текущего года Мексика отказалась выдать Эквадору Гласа. Глава МИД Мексики Алисия Барсена тогда заявила, что Мексика всегда была очень гостеприимной страной для соискателей убежища, особенно когда они спасаются от политических преследований.