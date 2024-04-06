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Обрадор приостановил дипотношения с Эквадором после штурма посольства Мексики

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Фото: АР/David Bustillos
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Мексика разорвала дипломатические отношения с Эквадором после вторжения полиции в мексиканское посольство в Кито для ареста бывшего эквадорского вице-президента Хорхе Гласа. Об этом 6 апреля сообщила глава МИД Мексики Алисиа Барсена на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Соответствующее поручение дал президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в этот же день. По его словам, вторжение в дипмиссию и арест Гласа, которому мексиканские власти предоставили политическое убежище, является «вопиющим нарушением международного права и суверенитета Мексики».

«Поэтому я поручил нашему министру выступить с заявлением по поводу этого авторитарного акта, действовать законно и немедленно объявить о приостановке дипломатических отношений с правительством Экадора», — написал Обрадор в соцсети Х.

Барсена также подчеркнула, что в ходе штурма посольства были ранены дипломаты. Мексика обратится в Международный суд с просьбой осудить Эквадор за нарушение международного права, указала она.

В администрации президента Эквадора подтвердили задержание Гласа. Там назвали штурм дипмиссии «защитой суверенитета».

«Мы защищаем национальный суверенитет, никакой безнаказанности <…>. После злоупотребления иммунитетом и привилегиями, предоставленными [мексиканской] дипмиссией, в которой находился Хорхе Глас, и предоставления ему дипломатического убежища, вопреки общепринятым правовым рамкам, был произведен его арест», — говорится в сообщении администрации в той же соцсети.

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Глас в конце 2022 года вышел на свободу после пяти лет тюрьмы. Он был обвинен во взяточничестве и преступном сговоре. В декабре 2023 года его приговорили к шести годам тюрьмы по коррупционному делу бразильской строительной компании Odebrecht. После этого МИД Мексики сообщил, что Глас попросил об убежище в посольстве страны в Кито. Выдача ордера на его арест произошла уже после того, как он укрылся в мексиканской дипмиссии.

3 марта текущего года Мексика отказалась выдать Эквадору Гласа. Барсена тогда заявила, что Мексика всегда была очень гостеприимной страной для соискателей убежища, особенно, когда они спасаются от политических преследований.

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